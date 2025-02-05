RT: Россия не получала образцы посторонних предметов из упавшего борта AZAL

«Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов, которые были найдены в корпусе самолета, для проведения их экспертизы», — говорится в сообщении.
Ранее во вторник Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы. При этом в ведомстве подчеркнули, что содержащаяся в документе информация может уточняться и дополняться. Окончательный отчет подготовят после завершения работ.
Крушение самолета AZAL.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое россиян.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».