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RT: Россия не получала образцы посторонних предметов из упавшего борта AZAL

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российская сторона пока не получила образцы посторонних элементов, которые нашли в корпусе потерпевшего крушение самолета компании AZAL, передает телеканал RT со ссылкой на источник в авиационных кругах, задействованный в расследовании.

Источник: МЧС Республики Казахстан

«Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов, которые были найдены в корпусе самолета, для проведения их экспертизы», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы. При этом в ведомстве подчеркнули, что содержащаяся в документе информация может уточняться и дополняться. Окончательный отчет подготовят после завершения работ.

Крушение самолета AZAL.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.

По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.

Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое россиян.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».