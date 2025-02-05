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Волгоградская прокуратура направила в суд уголовное дело против лжебанкира

Прокуратура Волжского утвердила обвинительное заключение против 46-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (банковская деятельность без регистрации или лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела было выявлено, что с января 2022 года по июль 2024 года обвиняемый занимался незаконной банковской деятельностью.

В частности, мужчина продавал и покупал иностранную валюту у граждан и предпринимателей без соответствующей лицензии. Таким образом, он незаконно получил доход в размере более 29,8 млн рублей.

Отмечается, что житель Волгоградской области признал вину частично, отрицая получение дохода в особо крупном размере.

Прокуратура Волжского признала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, после чего направила уголовное дело в Волжский городской суд для его рассмотрения по существу.

Прокуратура