Волгоградская прокуратура направила в суд уголовное дело против лжебанкира

В ходе расследования уголовного дела было выявлено, что с января 2022 года по июль 2024 года обвиняемый занимался незаконной банковской деятельностью.
В частности, мужчина продавал и покупал иностранную валюту у граждан и предпринимателей без соответствующей лицензии. Таким образом, он незаконно получил доход в размере более 29,8 млн рублей.
Отмечается, что житель Волгоградской области признал вину частично, отрицая получение дохода в особо крупном размере.
Прокуратура Волжского признала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, после чего направила уголовное дело в Волжский городской суд для его рассмотрения по существу.