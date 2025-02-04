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В Новой Москве восстановили движение после смертельного ДТП

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Движение восстановлено на улице Героя России Чернышева в Новой Москве после смертельного ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на улице Героя России Чернышева восстановлено», — говорится в сообщении.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы пояснили, что в ДТП пострадала женщина, ее вертолетом эвакуировали с места происшествия. «На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы», — указано в сообщении в Telegram-канале департамента.

Ранее в оперативных службах информировали, что в ДТП погибли два человека, один пострадал.