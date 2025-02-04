В Новой Москве восстановили движение после смертельного ДТП

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы пояснили, что в ДТП пострадала женщина, ее вертолетом эвакуировали с места происшествия. «На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы», — указано в сообщении в Telegram-канале департамента.