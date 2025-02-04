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На Ставрополье рейсовый автобус перевернулся из-за гололеда

СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Автобус, следовавший из Ставрополя в село Александровское, съехал с дороги и опрокинулся на крышу. Причиной ДТП стали неблагоприятные метеоусловия и гололед, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«Пассажирская “Газель” осуществляла рейсовые межгородние перевозки по маршруту Ставрополь — Александровское. Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспорта», — говорится в сообщении.

На момент автоаварии в салоне рейсового автобуса находились водитель и один пассажир. Они не пострадали.

В ночь на вторник на Ставрополье теплая погода резко сменилась снегопадом и понижением температуры до минус трех градусов. В этой связи ГАИ региона выпустила предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным регионального главка МЧС, ночью и утром в среду на территории края возможно возникновение происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, повреждением линий связи и электропередачи из-за тумана, гололедицы, налипания мокрого снега.