На Ставрополье рейсовый автобус перевернулся из-за гололеда

В ночь на вторник на Ставрополье теплая погода резко сменилась снегопадом и понижением температуры до минус трех градусов. В этой связи ГАИ региона выпустила предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным регионального главка МЧС, ночью и утром в среду на территории края возможно возникновение происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, повреждением линий связи и электропередачи из-за тумана, гололедицы, налипания мокрого снега.