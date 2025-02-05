Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.
Ранее сообщалось, что осужденные по делу Дугиной за подделку документов действовали в составе организованной группы.
Как следует из материалов дела, курьер получил поддельный документ у почтового отделения в Москве вечером 17 августа, а затем передал их Вовк. Согласно судебным материалам, поддельные документы Вовк использовала с 17 по 21 августа при передвижении на автомобиле Mini Cooper по территории России и выезде из страны.