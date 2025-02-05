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Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до преступления, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.

Ранее сообщалось, что осужденные по делу Дугиной за подделку документов действовали в составе организованной группы.

Как следует из материалов дела, курьер получил поддельный документ у почтового отделения в Москве вечером 17 августа, а затем передал их Вовк. Согласно судебным материалам, поддельные документы Вовк использовала с 17 по 21 августа при передвижении на автомобиле Mini Cooper по территории России и выезде из страны.

ФСБ