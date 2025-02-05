Россиянин испугался хакерской атаки и отдал мошенникам почти 3,7 млн рублей

Мужчина поверил злоумышленникам и последовал их инструкциям, согласно которым для того, чтобы якобы сохранить деньги, их необходимо было перевести на «безопасный счет». Россиянин отправил преступникам почти 1,7 млн рублей личных накоплений, а затем еще взятые в кредит 2 млн рублей.