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В Вороновском районе в ДТП погиб пешеход

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе в ДТП погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Авария случилась вчера около 20.10 на автодороге М11 граница Литовской Республики — Лида — Слоним — Бытень вблизи деревни Биржини. 32-летний водитель грузового автомобиля Scania, ехавший со стороны городского поселка Вороново в направлении агрогородка Бенякони, сбил 42-летнего пешехода. По предварительной информации, гражданин находился на полосе движения при наличии широкой укрепленной обочины, имел световозвращающий элемент.

В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.