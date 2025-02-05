В Вороновском районе в ДТП погиб пешеход

Авария случилась вчера около 20.10 на автодороге М11 граница Литовской Республики — Лида — Слоним — Бытень вблизи деревни Биржини. 32-летний водитель грузового автомобиля Scania, ехавший со стороны городского поселка Вороново в направлении агрогородка Бенякони, сбил 42-летнего пешехода. По предварительной информации, гражданин находился на полосе движения при наличии широкой укрепленной обочины, имел световозвращающий элемент.