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На ферме в Оренбургской области из-за пожара погибло 90 голов коров и овец

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. 90 голов коров и овец погибло при пожаре на животноводческой ферме в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Источник: Reuters

«В селе Кульма загорелась животноводческая ферма. Пожар на 1 020 квадратах потушили. В огне погибли 50 коров и 40 овец», — сообщили в министерстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало печное отопление.

флора и фауна
сельское хозяйство
пожары
МЧС