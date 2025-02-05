Премьер Швеции назвал стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны

«Сегодня мы стали свидетелями актов жесточайшего насилия, жертвами которых стали совершенно невиновные люди. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — отметил премьер-министр.
Напомним, днем 4 февраля неизвестный начал стрельбу в школе Campus Risbergska. Местные власти советовали жителям держаться подальше от этого района. Сообщалось, что стрелявший подозревался в другом тяжком преступлении. В результате трагедии погибли десять человек, ещё шестеро взрослых были госпитализированы в экстренном порядке.