Премьер Швеции назвал стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны

Напомним, днем 4 февраля неизвестный начал стрельбу в школе Campus Risbergska. Местные власти советовали жителям держаться подальше от этого района. Сообщалось, что стрелявший подозревался в другом тяжком преступлении. В результате трагедии погибли десять человек, ещё шестеро взрослых были госпитализированы в экстренном порядке.