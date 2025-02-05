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Премьер Швеции назвал стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube.

«Сегодня мы стали свидетелями актов жесточайшего насилия, жертвами которых стали совершенно невиновные люди. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — отметил премьер-министр.

Напомним, днем 4 февраля неизвестный начал стрельбу в школе Campus Risbergska. Местные власти советовали жителям держаться подальше от этого района. Сообщалось, что стрелявший подозревался в другом тяжком преступлении. В результате трагедии погибли десять человек, ещё шестеро взрослых были госпитализированы в экстренном порядке.