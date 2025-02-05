Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее

По его словам, следствие могло бы вменить Хахалевой статью 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но она менее тяжкая, чем 159-я (мошенничество), и по ней нельзя было объявить в розыск. «Я здесь ни 159-й, ни 165-й не вижу… Умысла похитить не было», — сказал он.
Также собеседник агентства не согласился с обвинением в подлоге. «Защита будет говорить о том, что она не оформляла командировки, пусть и с разрешения (руководства — ред.), но не оформляла. Это ненадлежащее исполнение обязанностей», — пояснил Краснощеков, указывая на возможную квалификацию действий его подзащитной по статье 293 УК РФ (халатность), по которой не предусмотрено лишение свободы в колонии.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно.
По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.
В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку, по словам источника в азербайджанских правоохранительных органах, ее экстрадируют в Россию после решения суда.