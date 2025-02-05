Адвокат Хахалевой отверг обвинения в мошенничестве против нее

Также собеседник агентства не согласился с обвинением в подлоге. «Защита будет говорить о том, что она не оформляла командировки, пусть и с разрешения (руководства — ред.), но не оформляла. Это ненадлежащее исполнение обязанностей», — пояснил Краснощеков, указывая на возможную квалификацию действий его подзащитной по статье 293 УК РФ (халатность), по которой не предусмотрено лишение свободы в колонии.