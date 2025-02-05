Выбросы мазута в Анапе продолжатся еще несколько месяцев

Эколог Владислав Жуков уверен, что выбросы мазута будут происходить в течение нескольких месяцев.
«Основной удар в виде вылитого нефтепродукта побережье уже на себя приняло. Если говорить о том, чтобы исключить выбросы малейших капель мазута то, нужно очень продолжительное время, несколько лет точно», — отметил эколог.
По оценке директора природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова, ситуация может обостриться при подъеме танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение.
«Нефтепродукта осталось в танкере огромное количество, если пойдут утечки оттуда, ситуация обострится. Мазут крутится в Черном море против часовой стрелки, то есть от Анапы к Крыму. От Крыма возможно попадание в дальнейшем следов мазута на пляжи Болгарии, далее в Турцию. Вероятность этих событий есть», — сказал эколог.