CBS: водолазы обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасательные службы завершили операцию по извлечению останков всех 67 человек, погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщило во вторник агентство CBS.
Останки были найдены во время подъема хвостовой и носовой частей самолета с дна реки Потомак.
На данный момент удалось идентифицировать 66 из 67 жертв трагедии. Специалисты продолжают работу по установлению личности последнего погибшего, чтобы обеспечить его семье необходимую поддержку и информацию.
Напомним, авиакатастрофа произошла в ночь на четверг в аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk во время захода на посадку.