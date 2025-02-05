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CBS: водолазы обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

На данный момент удалось идентифицировать 66 из 67 жертв трагедии.

Источник: Аргументы и факты

Спасательные службы завершили операцию по извлечению останков всех 67 человек, погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщило во вторник агентство CBS.

Останки были найдены во время подъема хвостовой и носовой частей самолета с дна реки Потомак.

На данный момент удалось идентифицировать 66 из 67 жертв трагедии. Специалисты продолжают работу по установлению личности последнего погибшего, чтобы обеспечить его семье необходимую поддержку и информацию.

Напомним, авиакатастрофа произошла в ночь на четверг в аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk во время захода на посадку.