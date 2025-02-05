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В Киеве на фоне тревоги с воздуха прогремели очередные взрывы

Сирены включены в Киевской, Сумской, Полтавской и других областях Украины.
Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве прозвучали звуки взрывов», — рассказали журналисты.

Кроме того, Киеве звучит воздушная тревога.

Помимо этого, сирены включены в Киевской области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по военным целям в Киеве и Одессе.

Также стало известно о взрывах в Сумах и Херсоне.