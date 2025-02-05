Премьер Швеции назвал стрельбу в Эребру самой страшной в истории страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон охарактеризовал стрельбу, произошедшую у школы в Эребру, как самую ужасную массовую стрельбу в истории страны. На пресс-конференции, транслировавшейся на YouTube-канале правительства, он отметил, что это событие стало проявлением жестокого насилия против невинных людей.
«Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — отметил Кристерссон.
Соболезнования семьям пострадавших выразил и король Швеции Карл XVI Густав, который также поблагодарил полицию, спасателей и медицинских работников за их усилия по спасению жизней в этот тяжелый день. Королевская семья и правительство страны выразили поддержку всем, кто пострадал от этого акта насилия.
Напомним, в результате стрельбы в Эребру погибли около десяти человек, а число раненых продолжает уточняться. Инцидент произошел в школе Campus Risbergska, где на момент трагедии проходили занятия для взрослых. Правоохранительные органы предполагают, что стрелявший мог быть одним из погибших и действовал в одиночку.