Премьер Швеции назвал стрельбу в Эребру самой страшной в истории страны

Соболезнования семьям пострадавших выразил и король Швеции Карл XVI Густав, который также поблагодарил полицию, спасателей и медицинских работников за их усилия по спасению жизней в этот тяжелый день. Королевская семья и правительство страны выразили поддержку всем, кто пострадал от этого акта насилия.