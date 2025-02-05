Тело пропавшей два месяца назад девушки нашли в сумке в Алматы

«Подозреваемый отрицал свою вину. А позже признался в убийстве и даже показал место, где закопал сумку с телом моей сестренки. Когда раскапывали яму, четверо мужчин с трудом подняли ее. Мы считаем, это преступление совершили несколько человек. Одежду сняли. Труп сложили в сумку. Они убили ее, как скотину. Поэтому мы требуем, чтобы все виновные понесли наказание», — заявил брат убитой Табигат Алибек.