Документы для исполнителей убийства Дугиной изготовили с помощью Photoshop

Кузнецов, в свою очередь, также создал поддельное свидетельство о регистрации на имя Зайко. Установлено, что Наталья Вовк, находясь на территории России, использовала документы, оформленные на это имя. В приговоре Сучкову и Кузнецову отмечается, что подделка была выполнена на высоком уровне, что позволило Вовк без проблем пересечь границу, не вызвав подозрений у пограничников.