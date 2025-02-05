Документы для исполнителей убийства Дугиной изготовили с помощью Photoshop

Поддельные документы, использованные для убийства журналистки Дарьи Дугиной, были созданы с помощью программы Photoshop. Об это пишет ТАСС.
Согласно документам, Александр Сучков, действуя в составе организованной группы и руководствуясь корыстными мотивами, получил от неизвестного лица информацию о необходимых поддельных документах. Он изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper на имя Юлии Зайко, которое затем было отправлено Андрею Кузнецову через мессенджер Telegram.
Кузнецов, в свою очередь, также создал поддельное свидетельство о регистрации на имя Зайко. Установлено, что Наталья Вовк, находясь на территории России, использовала документы, оформленные на это имя. В приговоре Сучкову и Кузнецову отмечается, что подделка была выполнена на высоком уровне, что позволило Вовк без проблем пересечь границу, не вызвав подозрений у пограничников.
Напомним, Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Её автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. По данным Федеральной службы безопасности, за убийством стоят спецслужбы Украины, исполнителем является украинска Наталья Вовк.