Новые меры защиты пляжей от мазута выдержали шторм

Пляжи Анапы удалось защитить от сильных выбросов мазута во время шторма, рассказал начальник Кореновского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» Станислав Дудаков.
Конструкции, включающие ров, насыпной вал и полипропиленовые барьеры, обеспечили защиту основных зон пляжей в Анапе и Темрюкском районе от загрязнения мазутом во время шторма силой три балла, рассказал Станислав Дудаков. В условиях шторма оборона в виде рва и защитного барьера оказались эффективной мерой защиты, отметил он.
Большую часть нефтепродуктов задержала сеть, что значительно облегчило ситуацию, мазут не достиг основной территории пляжа, оставаясь вдоль прибрежной зоны, где его было проще убирать. Тем не менее выбросы мазута появились вдоль всего пляжа, признал Дудаков.
Согласно информации от властей, к началу недели было подготовлено свыше 23 километров защитных сооружений от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района. Вдоль береговой линии вырыли ров, а вынутый песок использовали для создания вала высотой в 2 метра, задача которого — предотвратить выброс мазута на очищенную часть берега во время шторма, в то время как развернутые полипропиленовые барьеры абсорбируют части нефтепродуктов.