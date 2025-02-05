Новые меры защиты пляжей от мазута выдержали шторм

Согласно информации от властей, к началу недели было подготовлено свыше 23 километров защитных сооружений от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района. Вдоль береговой линии вырыли ров, а вынутый песок использовали для создания вала высотой в 2 метра, задача которого — предотвратить выброс мазута на очищенную часть берега во время шторма, в то время как развернутые полипропиленовые барьеры абсорбируют части нефтепродуктов.