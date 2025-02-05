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На Кубани начался пожар после падения обломков сбитого беспилотника

Обломки сбитого беспилотника упали на резервуар с остатками нефтепродуктов на Кубани. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — написал глава региона в телеграм-канале.

Тушением огня занимаются 55 человек и 19 единиц техники, возгорание локализовано. Предварительно, пострадавших нет. Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района.

Ранее обломки подавленного дрона ВСУ нашли в Калужской области. Граждан попросили при обнаружении подозрительных предметов сразу звонить экстренным службам, не приближаться и не трогать части сбитых БПЛА.