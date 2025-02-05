На Кубани при падении обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что российские военные успешно отразили атаку беспилотника, организованную киевскими властями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в станице Новоминской Каневского района, где обломки дрона упали на резервуар с небольшим количеством нефтепродуктов, что привело к возникновению пожара. Пожар был классифицирован как второй ранг сложности, и на месте происшествия уже работают специальные службы.
Для ликвидации огня были задействованы 55 человек и 19 единиц техники. Глава Каневского района осуществляет контроль за ситуацией и сообщает о ходе работ. По предварительным данным, пожар удалось локализовать, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Ранее БПЛА ВСУ атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод. Предприятие заблаговременно получило сигналы об опасности БПЛА и остановило работу, что позволило не допустить выбросов в окружающую среду и избежать повреждения объектов химической опасности.