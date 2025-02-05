На Кубани при падении обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

Инцидент произошел в станице Новоминской Каневского района, где обломки дрона упали на резервуар с небольшим количеством нефтепродуктов, что привело к возникновению пожара. Пожар был классифицирован как второй ранг сложности, и на месте происшествия уже работают специальные службы.