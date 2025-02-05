В Хабаровске разоблачили группу, организовавшую незаконный въезд мигрантов

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 годы они получили квоты на привлечение иностранных работников в различных профессиях, таких как овощеводы и продавцы. Однако вместо реального трудоустройства они организовали въезд 13 граждан соседнего государства, которые не собирались работать в России.