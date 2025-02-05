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В Хабаровске разоблачили группу, организовавшую незаконный въезд мигрантов

Две женщины и мужчина обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. Преступная деятельность раскрыта при активном участии ФСБ и МВД.

Источник: Соцсети

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении трех человек, обвиняемых в организации незаконной миграции, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 годы они получили квоты на привлечение иностранных работников в различных профессиях, таких как овощеводы и продавцы. Однако вместо реального трудоустройства они организовали въезд 13 граждан соседнего государства, которые не собирались работать в России.

Задержание участников группы произошло в феврале 2024 года. В ходе расследования было установлено, что обвиняемые, действуя от имени индивидуального предпринимателя и генерального директора предприятия, представили в правоохранительные органы ложные данные о целях въезда иностранных граждан. За организацию их незаконного пребывания они получали вознаграждение до 135 тыс. рублей с каждого.

Уголовное дело направлено в суд.