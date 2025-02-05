В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста

В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, в числе ликвидированных 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Осман Омаров.