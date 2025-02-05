В Дагестане продлили домашний арест матери ликвидированного террориста

Айшат Омарова была задержана в октябре прошлого года и отправлена под домашний арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).
«Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 апреля 2025 года включительно», — сообщила Мамаева.
По версии следствия, в 2014 году Омарова, будучи заведующей детским садом в селе Сергокала, фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя. Этим она «допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей».
В настоящее время под следствием также находятся ее супруг, экс- глава Сергокалинского района Магомед Омаров, и один из сыновей Адилпаша. Им инкриминируют мошенничество, оба под стражей.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, в числе ликвидированных 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Осман Омаров.