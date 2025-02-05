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В Приморье обрушился автомобильный мост через реку

В Красноармейском муниципальном округе обрушился мост через реку Большая Уссурка.

Источник: Аргументы и факты

В Красноармейском муниципальном округе Приморского края, неподалёку от села Мельничное, произошло обрушение пролёта автомобильного моста через реку Большая Уссурка. Это случилось во время движения грузового автомобиля с прицепом.

«5 февраля 2025 года в районе села Мельничное обрушился пролёт автомобильного моста через реку Большая Уссурка. Это привело к невозможности проезда в посёлок городского типа Пластун и населённые пункты Мельничинского территориального отдела, включая сёла Таёжное и Молодёжное», — рассказал очевидец.

Из населённого пункта в сторону Пластуна и сёл Таёжное и Молодёжное автомобильный мост был самым быстрым проездом и решал неудобство жителей. Сейчас же проезда нет, а объезд занимает почти 200 километров.

Администрация Красноармейского муниципального округа сообщила, что специалисты уже выехали для установления причин произошедшего.

Напомним, что в апреле 2023 года после ремонта был открыт автомобильный мост. Его длина составляет 180 погонных метров, а ширина — 4,5 метра. Сразу после торжественного открытия по мосту разрешили проезд для всех видов транспорта.