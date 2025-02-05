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Завели уголовку за повреждение: что грозит мужчине, испортившему авто в Приморье

В Приморье мужчина повредил машину, ведется расследование.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Артема написала заявление в полицию из-за повреждения на ее машине. Неизвестный испортил внешний вид Nissan Note, ущерб составит чуть больше 194 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Расследование еще продолжается.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на окончание расследования уголовного дела», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее «КП» писала, что 20-летний водитель Toyota Prius, двигавшийся по дороге Уссурийск — Пограничный — Госграница, не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет.