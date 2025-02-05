Крал золото и прятал под кровать: перед судом предстанет рабочий горного рудника в Хабаровском крае

Как сообщает УМВД России по региону, причастным к кражам оказался 60-летний житель Забайкальского края, работавший на золотодобывающем руднике в Ванинском районе.
Занимая должность хорошую должность, он имел свободный доступ к объектам на горном участке. С мая по октябрь 2024 года мужчина утаскивал золото и серебро, складывал в металлическую тарелку и прятал на дне бака с водой. Затем высушивал концентрат, содержащий драгоценные металлы, и после этого пересыпал в банку и хранил под кроватью.
В результате было похищено более 260 граммов золота и более 72 граммов серебра. Ущерб оценили в несколько миллионов рублей. Осенью прошлого года мужчину задержали на вокзале Хабаровска и доставили в полицию.
Вора ждет суд.