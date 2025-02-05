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Крал золото и прятал под кровать: перед судом предстанет рабочий горного рудника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае неизвестный обокрал горный рудник: вор вытащил драгоценные металлы, среди которых было золото.

Источник: AP 2024

Как сообщает УМВД России по региону, причастным к кражам оказался 60-летний житель Забайкальского края, работавший на золотодобывающем руднике в Ванинском районе.

Занимая должность хорошую должность, он имел свободный доступ к объектам на горном участке. С мая по октябрь 2024 года мужчина утаскивал золото и серебро, складывал в металлическую тарелку и прятал на дне бака с водой. Затем высушивал концентрат, содержащий драгоценные металлы, и после этого пересыпал в банку и хранил под кроватью.

В результате было похищено более 260 граммов золота и более 72 граммов серебра. Ущерб оценили в несколько миллионов рублей. Осенью прошлого года мужчину задержали на вокзале Хабаровска и доставили в полицию.

Вора ждет суд.