Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийца Дугиной Вовк получила поддельные документы за три дня до преступления

Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной, получила фальшивые документы на автомобиль за несколько дней до совершения преступления, чтобы покинуть Россию. Детали расследования приводит РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Источник: Life.ru

Согласно им, документ был передан курьеру вечером 17 августа у почтового отделения в Москве, после чего он отдал его Вовк. Фигурантка дела пользовалась фальшивыми документами с 17 по 21 августа, передвигаясь на автомобиле Mini Cooper по России и за её пределами.

Напомним, политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в 2022 году в Подмосковье, когда её автомобиль взорвался после мероприятия в поддержку Донбасса. ФСБ заявляло, что убийство организовали украинские спецслужбы, а главным исполнителем выступила Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Были выявлены и другие участники заговора, двое из которых приговорены к 3,5 годам заключения за фальсификацию документов. Следственный комитет также установил причастность полицейского, который за взятку собирал информацию о семье Дугиной.