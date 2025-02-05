Убийца Дугиной Вовк получила поддельные документы за три дня до преступления

Напомним, политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в 2022 году в Подмосковье, когда её автомобиль взорвался после мероприятия в поддержку Донбасса. ФСБ заявляло, что убийство организовали украинские спецслужбы, а главным исполнителем выступила Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Были выявлены и другие участники заговора, двое из которых приговорены к 3,5 годам заключения за фальсификацию документов. Следственный комитет также установил причастность полицейского, который за взятку собирал информацию о семье Дугиной.