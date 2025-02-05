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Прокуратура Хабаровска проверяет школу после ЧП с первоклассником

Началась проверка соблюдения прав учеников.

Источник: Соцсети

4 февраля в Хабаровске в школе № 77 первоклассник получил травму, упав с лестничного пролета третьего этажа на второй во время перемены. Инцидент произошел около 11:00.

Ребенок с травмой головы был срочно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Прокуратура Железнодорожного района начала проверку. Ведомство оценит, были ли соблюдены права учащихся, а также условия безопасности в образовательном учреждении.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Прокуратура