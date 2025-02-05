Прокуратура Хабаровска проверяет школу после ЧП с первоклассником

4 февраля в Хабаровске в школе № 77 первоклассник получил травму, упав с лестничного пролета третьего этажа на второй во время перемены. Инцидент произошел около 11:00.
Ребенок с травмой головы был срочно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Прокуратура Железнодорожного района начала проверку. Ведомство оценит, были ли соблюдены права учащихся, а также условия безопасности в образовательном учреждении.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.
Обстоятельства произошедшего уточняются.