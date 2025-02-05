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В Красноармейском районе Приморья обрушился мост

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья обрушился, сообщает администрация муниципалитета в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

На фото, опубликованном администрацией, видно, что на поврежденном мосту стоит большегруз, на замерзшую реку с него упали пиломатериалы.

«В ночь с 4 на 5 февраля произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка. В связи с этим введён запрет на передвижение по мостовому переходу. В границах села Мельничное введён режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Специалисты выехали на место для выяснения причин произошедшего. Пострадавших нет, отмечают власти.