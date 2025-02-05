В Красноармейском районе Приморья обрушился мост

«В ночь с 4 на 5 февраля произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка. В связи с этим введён запрет на передвижение по мостовому переходу. В границах села Мельничное введён режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.