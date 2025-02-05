Телефон на зарядке убил жительницу Карелии, решившую принять душ

Следственное управление СК по региону сообщило, что вечером 3 февраля женщина 1993 года рождения находилась в своей квартире. Во время душа она использовала телефон, который был подключён к сети. В результате попадания воды на электроприбор произошёл удар током, который привёл к мгновенной смерти.
Пресс-служба следственного управления уточнила, что в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Ранее в Белгородской области сгорел частный дом, в котором находились двое малолетних детей и их бабушка, выжить смогла только женщина. Она не успела прийти на помощь внучкам, огонь быстро распространился по дому.