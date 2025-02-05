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Телефон на зарядке убил жительницу Карелии, решившую принять душ

В Карелии произошла трагедия: жительница Кондопоги погибла от удара током во время принятия душа. Причиной смерти стало использование мобильного телефона, подключённого к электросети.

Источник: Life.ru

Следственное управление СК по региону сообщило, что вечером 3 февраля женщина 1993 года рождения находилась в своей квартире. Во время душа она использовала телефон, который был подключён к сети. В результате попадания воды на электроприбор произошёл удар током, который привёл к мгновенной смерти.

Пресс-служба следственного управления уточнила, что в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.

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