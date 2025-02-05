В Норильске полностью сгорел пассажирский автобус

В Норильске накануне, 4 февраля, сгорел пассажирский автобус. Это произошло на улице Вокзальной. Встревоженные очевидцы сообщили, что сначала огонь вспыхнул возле кабины водителя, затем перекинулся на весь салон. Всё произошло за считанные минуты, за это время заполыхало всё, что только могло гореть. Плюс черные густые клубы дыма взметнулись в небо и были видны из разных концов города.
По информации регионального управления МЧС, сигнал на пульт диспетчера поступил в 15:04 по местному времени. На место прибыл отряд пожарной охраны норильского градообразующего предприятия — две автоцистерны и шесть человек личного состава.
Пожар ликвидировали за полчаса. Несмотря на все усилия, спасти технику не удалось. Восстановлению не подлежит. Пострадавших нет.