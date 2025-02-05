В Норильске полностью сгорел пассажирский автобус

В Норильске накануне, 4 февраля, сгорел пассажирский автобус. Это произошло на улице Вокзальной. Встревоженные очевидцы сообщили, что сначала огонь вспыхнул возле кабины водителя, затем перекинулся на весь салон. Всё произошло за считанные минуты, за это время заполыхало всё, что только могло гореть. Плюс черные густые клубы дыма взметнулись в небо и были видны из разных концов города.