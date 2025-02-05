Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на западе Москвы

«В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками [полиции] были задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице В ближайшее время задержанные, 1998 и 2001 г.р., будут доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, после того как подозреваемые насильно посадили потерпевшего в автомобиль, они проехали с ним некоторое время, а потом высадили его и скрылись.
Похищенный мужчина не пострадал.
Ранее, 4 февраля, в Москве возбудили уголовное дело после похищения человека со стрельбой. По данным СК РФ, инцидент произошел на улице Кастанаевской. Также сообщалось, что в Москве ввели план «Перехват» после стрельбы на западе города.
Как позднее в тот день сообщил «Известиям» источник, причиной конфликта со стрельбой в Москве стал неисправный автомобиль каршеринга.