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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на западе Москвы

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в происшествии со стрельбой и похищением человека из-за сломанного каршеринга на западе Москвы. Об этом в среду, 5 февраля, сообщили в столичном управлении МВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками [полиции] были задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице В ближайшее время задержанные, 1998 и 2001 г.р., будут доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, после того как подозреваемые насильно посадили потерпевшего в автомобиль, они проехали с ним некоторое время, а потом высадили его и скрылись.

Похищенный мужчина не пострадал.

Ранее, 4 февраля, в Москве возбудили уголовное дело после похищения человека со стрельбой. По данным СК РФ, инцидент произошел на улице Кастанаевской. Также сообщалось, что в Москве ввели план «Перехват» после стрельбы на западе города.

Как позднее в тот день сообщил «Известиям» источник, причиной конфликта со стрельбой в Москве стал неисправный автомобиль каршеринга.