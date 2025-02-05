Бастрыкин потребовал доклад после выпуска «Пусть говорят» о Красной Сопке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о гибели пяти детей в Красной Сопке Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
Это случилось после выхода передачи «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире программы принял участие отец пяти погибших детей. Он категорически отрицает свою вину в произошедшем, не считают его виновным и родственники, в том числе супруга.
Во время эфира была озвучена информация, что якобы кто-то из супругов или их погибших детей искали в интернете способы отравить семью. Семейная пара категорически отрицает, что делали подобные запросы.
Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Красноярскому краю подготовить доклад о ходе расследования и озвученной информации на телепередаче.
Напомним, о смерти пятого ребёнка в семье стало известно утром 2 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело. До этого в семье погибли четверо старших детей: три девочки и мальчик. Трагедия произошла в сентябре 2024 года.
По данным следствия, четверо детей отравились средством от насекомых, который распылял в доме их отец накануне трагедии. После использования средства от насекомых мужчина не проветрил помещение как следует и не провел влажную уборку. В результате химия попала на посуду, одежду, мебель и еду. 21 сентября семья попадет в больницу, выжить смогут лишь родители.