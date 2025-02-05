Бастрыкин потребовал доклад после выпуска «Пусть говорят» о Красной Сопке

По данным следствия, четверо детей отравились средством от насекомых, который распылял в доме их отец накануне трагедии. После использования средства от насекомых мужчина не проветрил помещение как следует и не провел влажную уборку. В результате химия попала на посуду, одежду, мебель и еду. 21 сентября семья попадет в больницу, выжить смогут лишь родители.