В ДТП на трассе «Серов-Сосьва-Гари» пострадало сразу 4 человека

Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства. авария произошла накануне днем на 45-м километре автотрассы «Серов — Сосьва — Гари».
По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», следовавший в направлении Серова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лифан», которым управлял мужчина 56 лет. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили как оба водителя и их пассажирки — женщины 70 и 45 лет.
Как выяснили сотрудники ГАИ, водитель «Гранты» проживает в поселке Гари и имеет 31-летний стаж вождения, водитель «Лифана» — уроженец поселка Красноглинный и водит машину в течение 39 лет.
Ни один из участников инцидента ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Более того, как показало освидетельствование, на момент инцидента оба водителя были трезвы. Также все пострадавшие были пристёгнуты ремнями безопасности.
Проверка обстоятельств произошедшего ДТП продолжается.
Как ранее сообщалось, в больнице Березовского скончалась 85-летняя женщина, которую вечером 3 февраля сбил автомобиль «Дэу Матиз». ДТП случилось возле дома № 131а на улице Ленина в городе Березовском. По предварительным данным, женщина-пешеход переходила дорогу вне пешеходного перехода.