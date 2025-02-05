Полиция задержала участников стрельбы и похищения человека на западе Москвы

По данным полиции, причиной конфликта стала неудачная сделка по продаже автомобиля.
«В результате злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия», — сообщает ГУ МВД.
Задержанными оказались мужчины 27 и 24 лет. В полиции добавили, что после инцидента похитители высадили мужчину и скрылись. На данный момент пострадавшему ничего не угрожает.
Напомним, конфликт со стрельбой произошел между людьми в автомобилях Hyundai и Mercedes на Кастанаевской улице в Москве. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes применили травматическое оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело.