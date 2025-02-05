Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала участников стрельбы и похищения человека на западе Москвы

Подозреваемые в стрельбе и похищении на Кастанаевской улице на западе Москвы задержаны в Подмосковье, сообщили в столичном управлении МВД.

Источник: Life.ru

По данным полиции, причиной конфликта стала неудачная сделка по продаже автомобиля.

«В результате злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия», — сообщает ГУ МВД.

Задержанными оказались мужчины 27 и 24 лет. В полиции добавили, что после инцидента похитители высадили мужчину и скрылись. На данный момент пострадавшему ничего не угрожает.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел между людьми в автомобилях Hyundai и Mercedes на Кастанаевской улице в Москве. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes применили травматическое оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело.