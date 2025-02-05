На Сахалине отключения света затронули до 2 тыс. человек

«Полностью отключенных населенных пунктов нет. Однако локальные отключения случились в городе Корсакове и селе Соловьевка: общая численность пострадавших от отключения составила 30 человек. За время прохождения циклона произошло 29 отключений в сети ВЛ 6−10 кВ, затронувших до 2 тыс. человек. На данный момент активно работает пять бригад, состоящих из 11 человек и использующих пять единиц техники для восстановления электроснабжения», — приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики региона Ильи Колоскова.