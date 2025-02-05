На Сахалине отключения света затронули до 2 тыс. человек

«Полностью отключенных населенных пунктов нет. Однако локальные отключения случились в городе Корсакове и селе Соловьевка: общая численность пострадавших от отключения составила 30 человек. За время прохождения циклона произошло 29 отключений в сети ВЛ 6−10 кВ, затронувших до 2 тыс. человек. На данный момент активно работает пять бригад, состоящих из 11 человек и использующих пять единиц техники для восстановления электроснабжения», — приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики региона Ильи Колоскова.
В южных районах Сахалинской области режим повышенной готовности введен 4 февраля. По состоянию на 8:00 (00:00 мск) 5 февраля зафиксированы отключения на трех линиях и шести участках воздушных линий электропередач.
В расчистке Южно-Сахалинска задействовано 139 дорожных рабочих и 153 единицы техники. Уборка снега производится с остановочных карманов, пешеходных переходов, мостов и тротуаров, пробиваются дороги для обеспечения проезда экстренных служб. Специалисты также расчищают выезды с перехватывающих парковок, убирают снег от подъездов к мусорным контейнерам, распределяют противогололедные материалы на улично-дорожной сети.
Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Аленьков в Telegram-канале рассказал, что теперь в регионе за расчисткой снега следят при помощи дронов. «Преимущества очевидны: за короткий срок можно оценить большую проблемную площадь и быстро предпринять меры: куда направить технику в первую очередь и в каком объеме. Крайне необходим грамотный оператор БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) и сама техника. А самое главное — возможность летать», — написал Аленьков.
По информации территориального управления МЧС, на востоке острова Сахалин сильная метель с видимостью не более 500 м при средней скорости ветра 12−17 м/с с порывами до 25 м/с. Прогнозируются гололедные явления и сильная лавинная опасность. С утра 5 февраля в 15 муниципалитетах ожидается сильный снег, порывы ветра 18−25 м/с и метель.