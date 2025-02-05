В Красноармейском районе Приморья обрушился мост

Мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморского края обрушился, о чем сообщила местная администрация в своем Telegram-канале.
На опубликованных фотографиях видно, что на поврежденном мосту находился большегруз, с которого на замерзшую реку упали пиломатериалы. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля, когда один из пролетов моста не выдержал нагрузки.
В связи с обрушением моста был введен запрет на движение по мостовому переходу, а в селе Мельничное объявлен режим повышенной готовности. Местные власти оперативно отреагировали на ситуацию, направив специалистов для выяснения причин происшествия.
Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Ранее в Приморье мост обрушился, когда по нему ехал автомобиль. Машина упала в место разлома. Находившиеся в транспортном средстве люди не пострадали.