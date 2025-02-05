Женщина в розовой шапке ушла из дома и пропала без вести в Пермском крае

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми 30 января пропал 12-летний мальчик. В этот день он вышел из школы, но дома не появился. Приметы: рост 146 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-рыжие волосы, карие глаза. Ребёнок был одет в чёрные куртку и штаны, белые кроссовки.