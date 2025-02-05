Женщина в розовой шапке ушла из дома и пропала без вести в Пермском крае, сообщили в поисковом отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».
«Галина Введенских исчезла 2 февраля в Лысьве. Её дом находится на улице Оборина. Пропавшей необходима медицинская помощь», — сообщили в поисковом отряде.
Приметы жительницы Пермского края: рост 150 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза.
Женщина была одета в тёмно-зелёную куртку, розовую шапку. При себе была тканевая сумка.
Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 102 и 112.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми 30 января пропал 12-летний мальчик. В этот день он вышел из школы, но дома не появился. Приметы: рост 146 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-рыжие волосы, карие глаза. Ребёнок был одет в чёрные куртку и штаны, белые кроссовки.