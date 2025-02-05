Бастрыкин потребовал возбудить дело после поножовщины в екатеринбургской школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении школьника, напавшего с ножом на одноклассника в екатеринбургской школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Нападение произошло в гимназии № 205. Двое семиклассников поспорили, после чего один из них достал нож и воткнул в соперника. Пострадавшего увезли в больницу, где оказали медицинскую помощь, а после отпустили домой.
Следственные органы СК России по Свердловской области проводят процессуальную проверку по ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Доклад о результатах проверки представят в Москву.