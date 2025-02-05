Замглаву города в Кузбассе приговорили к семи годам колонии за получение взятки

Установлено, что обвиняемый договорился со своим знакомым, что тот за вознаграждение поможет получить разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию здания. В августе 2023 года он получил на свой расчетный счет взятку в размере 200 тыс. рублей. В результате было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере).