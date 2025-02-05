Замглаву города в Кузбассе приговорили к семи годам колонии за получение взятки

КЕМЕРОВО, 5 февраля. /ТАСС/. Калтанский районный суд Кемеровской области приговорил бывшего замглавы Калтанского округа к семи года колонии общего режима и штрафу в 3 млн рублей за взятку в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
«Калтанский районный суд Кемеровской области признал виновным в совершении преступления бывшего заместителя главы Калтанского городского округа и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с назначением штрафа в размере 3 млн рублей и запретом занимать определенные должности сроком [на] три года», — сообщили в ведомстве.
Установлено, что обвиняемый договорился со своим знакомым, что тот за вознаграждение поможет получить разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию здания. В августе 2023 года он получил на свой расчетный счет взятку в размере 200 тыс. рублей. В результате было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере).
В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что мужчина вину в совершении преступления признал. По словам подсудимого, взять деньги у предпринимателя его побудили финансовые трудности. В следственном управлении СК РФ по региону добавили, что на время следствия на имущество мужчины был наложен арест в сумме более 3,8 млн рублей.