В Новосибирске под колёсами поезда погиб мужчина с тату в виде группы крови

Ночью в среду, 5 февраля 2025 года, в Новосибирске под поезд попал мужчина. Трагедия произошла на перегоне станции Черепаново-Безменово. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
Сообщается, что машинист заметил на ж/д-путях мужчину и применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось, пострадавший скончался на месте.
«Приметы мужчины: худощавого телосложения, на вид 40−45 лет, волосы светло-русые, рост 170−175 сантиметров, был одет в темную куртку и брюки. Особые приметы: татуировка на груди в виде надписи группы крови 0 (I) Rh+», — говорится в сообщении ведомства.
Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, просят звонить по телефону станции Инская: