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В Новосибирске под колёсами поезда погиб мужчина с тату в виде группы крови

Полицейские устанавливают его личность.

Источник: Соцсети

Ночью в среду, 5 февраля 2025 года, в Новосибирске под поезд попал мужчина. Трагедия произошла на перегоне станции Черепаново-Безменово. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Сообщается, что машинист заметил на ж/д-путях мужчину и применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось, пострадавший скончался на месте.

«Приметы мужчины: худощавого телосложения, на вид 40−45 лет, волосы светло-русые, рост 170−175 сантиметров, был одет в темную куртку и брюки. Особые приметы: татуировка на груди в виде надписи группы крови 0 (I) Rh+», — говорится в сообщении ведомства.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, просят звонить по телефону станции Инская: +7 (383) 338−24−61.

несчастный случай