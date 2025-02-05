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Пожилая семейная пара погибла при ночном пожаре в Башкирии

Возгорание в бревенчатом жилом доме началось в третьем часу ночи.

Источник: Соцсети

Пожилая семейная пара погибла при ночном пожаре в Башкирии. Возгорание в их бревенчатом жилом доме началось в третьем часу ночи.

Как сообщают в МЧС по РБ, пожар произошел в Сибае. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым огнем на площади 60 квадратных метров.

После тушения в доме обнаружены фрагменты тел 2-х погибших, предположительно 76-летнего мужчины и 74-летней женщины. Причины пожара устанавливаются.

Известно, что на месте уже работают оперативная группа Главного управления МЧС России по РБ и дознаватели ведомства, эксперт испытательной пожарной лаборатории, а также сотрудники следственного комитета и прокуратуры.

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