Пожилая семейная пара погибла при ночном пожаре в Башкирии. Возгорание в их бревенчатом жилом доме началось в третьем часу ночи.
Как сообщают в МЧС по РБ, пожар произошел в Сибае. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым огнем на площади 60 квадратных метров.
После тушения в доме обнаружены фрагменты тел 2-х погибших, предположительно 76-летнего мужчины и 74-летней женщины. Причины пожара устанавливаются.
Известно, что на месте уже работают оперативная группа Главного управления МЧС России по РБ и дознаватели ведомства, эксперт испытательной пожарной лаборатории, а также сотрудники следственного комитета и прокуратуры.