Семейная пара из Башкирии заживо сгорела в ночном пожаре

В Сибае трагически погибли супруги. Их тела были найдены глубокой ночью в сгоревшем доме.
Как рассказали в МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул в третьем часу ночи 5 февраля. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать к четырем часам. Спасатели же при тушении пожара нашли фрагменты тел хозяев дома.
— Предположительно, погибшими являются 76-летний мужчина и 74-летняя женщина, — уточнили в МЧС.
В ведомстве устанавливают причину смертельного пожара.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.