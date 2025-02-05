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Семейная пара из Башкирии заживо сгорела в ночном пожаре

В сгоревшем доме в Башкирии нашли фрагменты погибшей семейной пары.

Источник: Комсомольская правда

В Сибае трагически погибли супруги. Их тела были найдены глубокой ночью в сгоревшем доме.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул в третьем часу ночи 5 февраля. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать к четырем часам. Спасатели же при тушении пожара нашли фрагменты тел хозяев дома.

— Предположительно, погибшими являются 76-летний мужчина и 74-летняя женщина, — уточнили в МЧС.

В ведомстве устанавливают причину смертельного пожара.

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