Стали известны подробности ДТП с пятью жертвами под Новосибирском

«Вместе с ними был еще средний сын. Они втроем погибли. Андрей работал в ДРСУ, а Светлана в магазине. Она и на кассе помогала, и в зале помогала. У них осталось еще двое детей: дочка и сын. Вместе с ними в машине была ее коллега и ее сын. Вроде как им надо было медосмотр пройти в больнице. И они либо ехали на него, либо возвращались», — рассказали местные жители.