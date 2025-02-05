Стали известны подробности ДТП с пятью жертвами под Новосибирском

В Новосибирской области произошла трагическая авария, в результате которой погибли пять человек. Инцидент случился днём 4 февраля на трассе, соединяющей Усть-Тарку и Татарск. Стали известны подробности ДТП, сообщает КП-Новосибирск.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда», двигаясь в направлении Татарска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107».
В результате столкновения погибли трое пассажиров «ВАЗ-2107», в том числе водитель, его супруга и их средний сын.
«Вместе с ними был еще средний сын. Они втроем погибли. Андрей работал в ДРСУ, а Светлана в магазине. Она и на кассе помогала, и в зале помогала. У них осталось еще двое детей: дочка и сын. Вместе с ними в машине была ее коллега и ее сын. Вроде как им надо было медосмотр пройти в больнице. И они либо ехали на него, либо возвращались», — рассказали местные жители.
Еще два пассажира отечественного автомобиля, женщина и ее сын, госпитализированы. Также в больницу доставлена пассажирка иномарки, ее состояние оценивается как тяжелое.
«Она даже в сознание не приходила, у нее тяжелое состояние. Вместе с ней в машине был ее сожитель. Он погиб. У них дочка есть, и еще от первого брака у девушки сын есть. Они его вместе воспитывали», — рассказали сельчане.
Водитель «Мазды» также скончался на месте происшествия.
По факту дорожно-транспортного происшествия начата доследственная проверка. Прокуратура Новосибирской области взяла ход расследования под свой контроль.