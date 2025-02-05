Лыжник попал в лавину на Монблане, пролетел в ней 300 метров и остался жив

Не все ЧП в районе Альп и, частности Монблана, заканчиваются также хорошо. Так две группы лыжников попали в лавины в этом января, пять из них — не выжили. Одна группа из Норвегии оказалась в лавине в юго-восточном регионе Савойя, у них были лавинные датчики, но выжить удалось только троим из семи человек.