В Волгограде выясняют судьбу школьника, пропавшего почти 22 года назад

Осенью 2003 года в Волгограде пропал без вести Александр Серов 1991 г. р. Утром 6 октября мама привела его в коррекционную общеобразовательную школу-интернат № 3 VIII вида в Краснооктябрьском районе. В 15 часов мальчик вышел из учреждения и отправился в неустановленном направлении. С этого момента о местонахождении ничего не известно.