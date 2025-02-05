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В Волгограде выясняют судьбу школьника, пропавшего почти 22 года назад

В производстве четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по региону находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего.

Правоохранители просят оказать содействие в поиске волгоградца, который в возрасте 12 лет пропал без вести осенью 2003 года.

Осенью 2003 года в Волгограде пропал без вести Александр Серов 1991 г. р. Утром 6 октября мама привела его в коррекционную общеобразовательную школу-интернат № 3 VIII вида в Краснооктябрьском районе. В 15 часов мальчик вышел из учреждения и отправился в неустановленном направлении. С этого момента о местонахождении ничего не известно.

Правоохранители просят волгоградцев помочь в поисках пропавшего. На момент исчезновения на вид ему было 9−10 лет, рост составлял 150−160 см. У него светлые волосы, овальное лицо, карие глаза и прямой нос, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

В день исчезновения на мальчике были синие спортивные штаны с лампасами белого цвета, зеленая футболка, синий свитер, спортивная куртка красного цвета с синими и зелеными вставками, а также черные туфли.

У волгоградца неправильный прикус, а при ходьбе он сутулится.

Если у вас есть информация о местонахождении Александра Серова, обратитесь по телефону 8 (917)332−43−26 или 02.