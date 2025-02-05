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Аномальное начало зимы в Башкирии не вошло в пятерку самых теплых

Январь в Башкирии оказался аномально теплым.

Источник: Комсомольская правда

Ушедший январь-2025 оказался аномально теплым. Средняя температура воздуха была выше нормы на шесть градусов. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

По словам синоптиков, самый теплый январь был отмечен в 2007 году. Тогда столбики термометров показывали значения выше нормы почти на 10 градусов. Январь этого года в пятерку самых теплых все же не вошел.

Первый месяц этого года был влажным, выпало 138% месячной нормы осадков. В отдельных северных районах республики выпала двухмесячная норма осадков, а вот в Зауралье был отмечен их дефицит.

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