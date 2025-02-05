Под Челябинском задержаны две наркосбытчицы: они сделали 5 тайников, планировали еще 15

Все произошло в Еманжелинске. Там сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка МВД поймали женщин 38 и 39 лет, осуществлявших сбыт запрещенных веществ.
У одной из них обнаружено и изъято 15 свертков с героином. Злоумышленницы признались, что часть уже разместили в пять тайников.
«Ранее неоднократно судимые и неработающие жительницы Челябинска прибыли в Еманжелинск с целью бесконтактного сбыта наркотических средств. Запрещенные вещества приобретали через интернет-магазин», — говорится в комментарии.
Еще порядка 40 граммов героина оперативники изъяли по адресу проживания одной из задержанных.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.