В Москве насчитали 150 фейковых QR-кодов для взлома «Госуслуг»

Сообщения о вредоносных QR-кодах появлялись в соцсетях в конце января. «За январь 2024 года в домах Москвы было зафиксировано не менее 150 случаев развешивания объявлений с поддельными QR-кодами. Ситуации с таким типом мошенничества также происходили в Твери, Калуге и Ярославле», — сообщили в компании.
Особенно сильная концентрация QR-кодов наблюдается в старой застройке, что связано, по предположению экспертов, с более высоким процентом проживания там пожилых людей и меньшим распространением чатов. В «Информзащите» предупредили, что даже в феврале расклейка мошенниками меток продолжается и можно говорить об этом как о продолжающейся тенденции.
Целью мошенников являются не только пожилые россияне, но и новые жильцы, недавно снявшие жилье, предположил глава центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко. Для привлечения внимания жертв QR-коды появляются в подъездах, у лифтов — то есть в местах с высокой проходимостью, добавил эксперт.
Отсканировав такой QR-код, человек может быть перенаправлен на фишинговый сайт, с помощью которых мошенники традиционно крадут информацию, ему также может быть предложено установить какую-либо программу, которая в реальности является вредоносной. Многие виды вредоносного ПО заточены под кражу учетных данных: например, соцсетей, приложений банков и «Госуслуг».
В «Информзащите» порекомендовали россиянам обращаться в управляющую компанию при нахождении подобных QR-кодов и ни в коем случае не сканировать их.