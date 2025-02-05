Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве насчитали 150 фейковых QR-кодов для взлома «Госуслуг»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Около 150 поддельных QR-кодов якобы для доступа в домовые чаты были расклеены в Москве в январе, такие же метки были найдены в Твери, Калуге и Ярославле, сообщили ТАСС в ИБ-интеграторе «Информзащита».

Источник: Ave Calvar/CC0

Сообщения о вредоносных QR-кодах появлялись в соцсетях в конце января. «За январь 2024 года в домах Москвы было зафиксировано не менее 150 случаев развешивания объявлений с поддельными QR-кодами. Ситуации с таким типом мошенничества также происходили в Твери, Калуге и Ярославле», — сообщили в компании.

Особенно сильная концентрация QR-кодов наблюдается в старой застройке, что связано, по предположению экспертов, с более высоким процентом проживания там пожилых людей и меньшим распространением чатов. В «Информзащите» предупредили, что даже в феврале расклейка мошенниками меток продолжается и можно говорить об этом как о продолжающейся тенденции.

Целью мошенников являются не только пожилые россияне, но и новые жильцы, недавно снявшие жилье, предположил глава центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко. Для привлечения внимания жертв QR-коды появляются в подъездах, у лифтов — то есть в местах с высокой проходимостью, добавил эксперт.

Отсканировав такой QR-код, человек может быть перенаправлен на фишинговый сайт, с помощью которых мошенники традиционно крадут информацию, ему также может быть предложено установить какую-либо программу, которая в реальности является вредоносной. Многие виды вредоносного ПО заточены под кражу учетных данных: например, соцсетей, приложений банков и «Госуслуг».

В «Информзащите» порекомендовали россиянам обращаться в управляющую компанию при нахождении подобных QR-кодов и ни в коем случае не сканировать их.