В Москве насчитали 150 фейковых QR-кодов для взлома «Госуслуг»

Особенно сильная концентрация QR-кодов наблюдается в старой застройке, что связано, по предположению экспертов, с более высоким процентом проживания там пожилых людей и меньшим распространением чатов. В «Информзащите» предупредили, что даже в феврале расклейка мошенниками меток продолжается и можно говорить об этом как о продолжающейся тенденции.