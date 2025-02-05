Известный парк аттракционов в центре Шымкента оказался создан незаконно

«Суд, учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также факт незаконного использования ТОО земельного участка, удовлетворил иск и обязал ТОО освободить самовольно занятый участок площадью 4 га, приведя его в первоначальное состояние путем сноса построек. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в 2011 году ТОО арендовало участок площадью 4 га в парке, расположенном в центре Шымкента. Однако вместо выполнения обязательств по созданию детского центра арендатор разместил там парк аттракционов «Қиял әлемі».
Отмечается, что в последние годы это место обрело печальную известность из-за произошедших пожаров и трагических инцидентов, повлекших гибель двух студентов и одного мужчины.
Указывается, что акимат, ссылаясь на нарушение ТОО условий договора аренды, обратился в суд с иском о признании его недействительным.
«СМЭС и апелляционная инстанция обязали ТОО вернуть участок в коммунальную собственность. После вступления этого решения в силу аким подал в суд иск о сносе незаконно возведенных в парке строений за счет ТОО и восстановлении участка в его первоначальном состоянии», — сказано в сообщении.
По данным, в суде ТОО не представило доказательств регистрации актов приемки в эксплуатацию размещенных на участке аттракционов, качелей и других сооружений в установленном законом порядке.