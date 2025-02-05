Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный парк аттракционов в центре Шымкента оказался создан незаконно

Шымкент. 5 февраля. КазТАГ — Известный парк аттракционов в центре Шымкента оказался создан незаконно, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Источник: © РИА Новости

«Суд, учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также факт незаконного использования ТОО земельного участка, удовлетворил иск и обязал ТОО освободить самовольно занятый участок площадью 4 га, приведя его в первоначальное состояние путем сноса построек. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2011 году ТОО арендовало участок площадью 4 га в парке, расположенном в центре Шымкента. Однако вместо выполнения обязательств по созданию детского центра арендатор разместил там парк аттракционов «Қиял әлемі».

Отмечается, что в последние годы это место обрело печальную известность из-за произошедших пожаров и трагических инцидентов, повлекших гибель двух студентов и одного мужчины.

Указывается, что акимат, ссылаясь на нарушение ТОО условий договора аренды, обратился в суд с иском о признании его недействительным.

«СМЭС и апелляционная инстанция обязали ТОО вернуть участок в коммунальную собственность. После вступления этого решения в силу аким подал в суд иск о сносе незаконно возведенных в парке строений за счет ТОО и восстановлении участка в его первоначальном состоянии», — сказано в сообщении.

По данным, в суде ТОО не представило доказательств регистрации актов приемки в эксплуатацию размещенных на участке аттракционов, качелей и других сооружений в установленном законом порядке.