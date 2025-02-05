Известный парк аттракционов в центре Шымкента оказался создан незаконно

«СМЭС и апелляционная инстанция обязали ТОО вернуть участок в коммунальную собственность. После вступления этого решения в силу аким подал в суд иск о сносе незаконно возведенных в парке строений за счет ТОО и восстановлении участка в его первоначальном состоянии», — сказано в сообщении.