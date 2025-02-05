Полиция задержала иностранца с двумя килограммами наркотиков

По данным полиции, подозрительный мужчина был остановлен полицейскими на Енисейской улице. При досмотре у него нашли 23 свертка с мефедроном, общим весом свыше 80 грамм. Когда к подозреваемому пришли с обыском домой, то нашли у него мотки изоленты, магниты, электронные весы и четыре пакета с мефедроном. Общая масса изъятого зелья превысила 2 килограмма.