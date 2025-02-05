Погубивший в ДТП двоих человек в Башкирии мужчина выслушал приговор

В Илишевском районе Башкирии вынесли приговор 52-летнему мужчине из Нижегородской области, который устроил смертельное ДТП. Его обвиняли по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц».
Как сообщает республиканская прокуратура, зимой 2023 года мужчина за рулем «Ниссан Альмера» выехал на встречную полосу трассы М-7 и столкнулся с «ВАЗ-21130». В аварии погибли водитель и пассажир отечественного авто.
За смертельную аварию мужчина получил 3,5 года колонии-поселения. Также он должен выплатить компенсацию в размере трех миллионов рублей.
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